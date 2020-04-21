الترجي يرغب في التعاقد مع اللافي

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أكدت تقارير صحفيه تلقي إدارة نادي اتحاد العاصمة، الجزائري عرضا رسميا من الترجي التونسي، للحصول على خدمات صانع الألعاب الليبي مؤيد اللافي، خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة.

وأشارت التقارير إلى أن إدارة الترجي عرضت الثنائي الطيب مزياني، ومحمد توقاي، كجزء من صفقة تبادلية لضم النجم الليبي، إلا أن مجلس إدارة الاتحاد غير متحمس للأمر.

وكان اللافي قريب من مغادرة اتحاد العاصمة خلال فترة الانتقالات الشتوية، بسبب الضائقة المالية التي عانى منها النادي منذ انطلاق الموسم، قبل أن تنجح إدارة الاتحاد في إقناعه بالبقاء.