مقتل شيخ قبلي وأبنائه بترهونة على يد قوات الوفاق

أخبار ليبيا24

ندد مجلس مشايخ وأعيان قبائل ترهونة اليوم الإثنين بمقتل أحد مشايخ المدينة وأنبائه على يد قوات الوفاق، محملًا المسؤولية للمجتمع الدولي الذي شرعن حكومة الوفاق، التي وصفها بالعاجزة والمرتهنة.

ونعى المجلس، في بيان، “الشيخ العابد محمد الهادي وأبنائه، الذين قتلتهم ميليشيات حكومة الوفاق وهم عزل من السلاح في منزلهم”.

وقال المجلس، “إن الشيخ العابد البالغ من العمر سبعين سنة يشغل مختار محلة حواتم بوسالمة بترهونة، فقد داهمت المليشيات بيته وقتلته هو وأبنائه بدم بارد”.

وحمّل المجلس، “المسؤولية للمجتمع الدولي الذي يشرعن على الليبيين حكومة عاجزة ومرتهنة، ويمارس على الملف الليبي سياسة ازدواجية المعايير، حيث تعطلت كل القوانين الدولية والمعاهدات تجاه ما تمارسه تركيا من عدوان سافر على الشعب الليبي، وسيادته على حدوده البحرية والبرية والجوية”.

وأضاف المجلس، أن “ما ارتكبته مليشيا الأتراك في حق المدنيين في ترهونة من قتل وتهجير وسلب ونهب واعتقال، هو جرائم حرب ضد الإنسانية دون أدنى شك”.

وطالب مجلس مشايخ وأعيان ترهونة، “جميع المنظمات الحقوقية في العالم بسرعة الدفع في اتجاه إدانة مجرم الحرب أردوغان، وإحالته على الجنايات الدولية بسبب ما ارتكبه من جرائم إنسانية في ترهونة”.