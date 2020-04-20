مصراتة جميع عينات الاشتباه بكورونا في الأسبوع الأخير سالبة

أخبار ليبيا24

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا في مصراتة أن الوضع الوبائي داخل بلدية مصراتة حتى يوم أمس الأحد مستقر.

وأضافت أن جميع العينات التي أرسلها فريق الرصد والاستجابة إلى المركز الوطني لمكافحة الأمراض من تاريخ 12-04-2020 إلى تاريخ 19-04-2020 كانت نتائجها سالبة وخالية من فايروس كورونا.

وأشارت اللجنة في إيجازها اليومي إلى أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر كشف عن حالتين وهي حالات غير مصابه وغادرت المركز.

وتابعت أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قام بالكشف على 3 حالات وتم إحالة حالة اشتباه واحدة لفريق الرصد والاستجابة لسحب مسحات مخبرية وإحالتها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وفِي انتظار نتائج ألبي سي آر.

يشار إلى أن عدد الحالات التي أصيبت بفيروس كورونا في مصراتة 10 حالات 7 منها تعافت و3 حالات تحت العلاج.