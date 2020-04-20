محامية تونسية : الغنوشي استغل انشغال الرأي العام بأزمة كورونا لينفذ عمليات إمداد لوجيستي لحكومة الوفاق

الشاذلي : مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه صهر الغنوشي توسط لمركز سيتا التركي لانتداب مهندسين تونسيين للعمل مع الوفاق

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أخبار ليبيا 24 – متابعات  

قالت المحامية والناشطة التونسية وفاء الشاذلي، إن رئيس البرلمان التونسي، راشد الغنوشي، استغل انشغال الرأي العام بأزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، لينفذ عمليات إمداد لوجيستي إلى حكومة الوفاق.

الشاذلي تابعت في تصريحات لوكالة “العين” الإخبارية، أن مركز الدراسات الاستراتيجية الذي يترأسه رفيق عبدالسلام صهر الغنوشي، توسط لمركز سيتا التركي، من أجل انتداب مهندسين وخبرات تونسية للعمل مع حكومة الوفاق لدواعٍ حربية.

وأضافت أن الغنوشي أشرف أيضًا على عملية انتداب المهندسين، مستشار الأمن القومي التركي مراد أصلان، وبغطاء مباشر من الغنوشي والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، داعية الرئيس التونسي قيس سعيد إلى التدخل لحماية الأمن القومي للبلاد من السياسات الإخوانية والمخطط التركي في ليبيا.

وتشهد المنطقة حالة من التوتر المتصاعد، بسبب الأزمة الليبية، لاسيما بعد موافقة البرلمان التركي، على تفويض الرئيس التركي رجب أردوغان، بإسال قوات عسكرية تركية إلى العاصمة طرابلس، لدعم حكومة الوفاق.

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