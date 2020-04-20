مبادرة فزعة وطن توزع300سلة غذائية لأسر محتاجة

اخبار ليبيا24

وزعت مبادرة فزعة وطن ثلاثمائة سلة غذائية على العائلات المحتاجة في مدينة سبها، ضمن خطة المبادرة لمواجهة وباء كورونا.

وقال رئيس حملة فزعة وطن إسماعيل حوماني لأخبار ليبيا24، أن الحملة أنطلقت قبل عدة أيام وجابت معظم أحياء ومناطق مدينة سبها وهي أقعيد والمنشية والقرضة والثانوية، وتجاوب معنا عدد لا بأس به من المواطنين والتجار ورجال الأعمال .

واوضح حوماني أن فريق فزعة وطن يضم كلا من من مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمدينة سبها ومكتب الشؤون الاجتماعية، وهيئة دعم وتشجيع الصحافة وصحيفة فسانيا، ومكتب شؤون الأوقاف والزكاة بالتعاون مع لفيف من الإعلاميين والصحفيين المحليين.