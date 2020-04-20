توزيع 300سلة غذائية لأسر محتاجة
توزيع 300سلة غذائية لأسر محتاجة

مبادرة فزعة وطن توزع300سلة غذائية لأسر محتاجة

توزيع المساعدات كان للأسر التي قد تتضرر من حظر التجول والتي تعتمد على الدخل اليومي

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اخبار ليبيا24

  وزعت مبادرة فزعة وطن ثلاثمائة سلة غذائية على العائلات المحتاجة في مدينة سبها، ضمن خطة المبادرة لمواجهة وباء كورونا.
  وقال رئيس حملة فزعة وطن إسماعيل حوماني لأخبار ليبيا24، أن الحملة أنطلقت قبل عدة أيام وجابت معظم أحياء ومناطق مدينة سبها وهي أقعيد والمنشية والقرضة والثانوية، وتجاوب معنا عدد لا بأس به من المواطنين والتجار ورجال الأعمال .
  واوضح حوماني أن فريق فزعة وطن يضم كلا من من مكتب الإعلام والثقافة والمجتمع المدني بمدينة سبها ومكتب الشؤون الاجتماعية، وهيئة دعم وتشجيع الصحافة وصحيفة فسانيا، ومكتب شؤون الأوقاف والزكاة بالتعاون مع لفيف من الإعلاميين والصحفيين المحليين.
  من جانبها أوضحت مديرة مكتب الشؤون الاجتماعية سبها فاطمة جبر لأخبار ليبيا24، أن المكتب وثّق ما يقارب من الف أسرة معوزة ما بين المقيمين والنازحين، لكن المساعدات اليوم شملت ثلاثمائة سلة غذائية، وهو ما توفر من خلال الحملة، بعد دعم عدة جهات منها نادي الشرارة ومحلات النقالات بسبها وغيرها من الجهات الأخرى.
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