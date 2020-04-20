تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا في ليبيا ارتفاع عدد الإصابات بكورونا في ليبيا إلى 51 حالة

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أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا اليوم الإثنين تسجيل إصابتين جديدتين بفيروس كورونا المستجد خلال الـ24 ساعة الماضية، ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 51 إصابة.

وأفاد المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع استلم يوم الأحد (25) عينة جاءت نتائجها (23) عينة سالبة وواحدة موجبة (حالة جديدة) وواحدة موجبة لحالة مخالطة.

وأتى تسجيل الحالتين الجديدتين، بعد مرور يومين لم يسجل خلالهما المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا أي إصابات.