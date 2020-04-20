الهلال الأحمر الليبي ومنظمة اليونيسيف يوقعان اتفاقية تعاون للاستجابة الإنسانية

أخبار ليبيا24 – متابعات

وقع الأمين العام للهلال الأحمر الليبي والممثل الخاص لمنظمة اليونيسيف في ليبيا، اتفاقية تعاون لتقديم المساعدات الإنسانية السريعة في النزاعات والكوارث الطبيعية.

وأوضحت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي عبر صفحتها الرئيسية في “فيسبوك” اليوم، أن الاتفاقية تهدف إلى تنفيذ مشروع الاستعداد والاستجابة الإنسانية السريعة في حالات الكوارث الطبيعية، والنزاعات المسلحة.

وأشارت الأمانة العامة، إلى أن الاتفاقية جرى توقيعها عبر شبكة الانترنت للتذكير بأهمية الارشادات الصحية العالمية للحد من انتشار فايروس كورونا المستجد.

وقالت الأمانة العامة للهلال الأحمر الليبي، إن جائحة كورونا التي يمر بها العالم لم تمنع من العمل المستمر للوصول للمحتاجين و الاستجابة الإنسانية.