السفارة الليبية بروما تعلن البدء في إجراءات ترحيل الليبيين العالقين في إيطاليا بسبب كورونا السفارة أكدت أن الراغبين في العودة إلى ليبيا سيخضعون لحجر طبي لمدة 14 يوما قبل ترحيلهم

أخبار ليبيا24

أعلنت السفارة الليبية في روما اليوم الإثنين أنها انتهت من ترتيب خطة لإعادة المواطنين الليبيين العالقين في إيطاليا الراغبين للعودة إلى ليبيا.

وقالت السفارة، في بيان، إنها تعاقدت مع فنادق في الشمال ووسط وجنوب إيطاليا لمدة 14 يومًا شاملة الإقامة والإعاشة وتحت رقابة أمنية وخدمات طبية لمتابعة المواطنين خاصة من يعانون من أمراض مزمنة.

وأشارت، إلى أن جميع المسجلين سيخضعون لشروط الحجر الصحي الإجباري داخل فنادق مخصصة وتحت إشراف طبي، حيث سيتم إخضاعهم للفحوصات الطبية اللازمة للكشف عن الإصابة بـكوفيد 19 في أول يوم من الإقامة، كما سيتم إعادة التحليل بعد 14 يومًا من الإقامة في الحجر الصحي.

وأفادت، أنه سيتم توفير وسائل لنقلهم إلى ليبيا بعد انتهاء مدة الحجر الصحي وثبوت سلامتهم الصحية، مشيرة إلى أن عملية انتهاء التسجيل ستتم بعد مرور مدة لا تتجاوز ستة أيام، وذلك لسرعة البدء في عملية الحجر الصحي وإجراءات العودة إلى الوطن.