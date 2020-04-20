الجيش يعلن مقتل ستة من عناصر شورى بنغازي ودرنة في عين زارة الجيش يستهدف تمركزًا ضم شورى بنغازي ودرنة بمدفعية الهاون

أخبار ليبيا24

أعلن الجيش الوطني اليوم الإثنين مقتل ستة من عناصر مجلسي شورى ثوار بنغازي ودرنة وجرح عدد آخر إثر استهدافهم بقذائف الهاون أثناء تجمعهم في محور عين زارة “السدرة”.

وقال المركز الإعلامي لغرفة عمليات الكرامة، “الهاون يستهدف نقطة تجمع تابعة لعناصر متطرفة من مجلس شورى ثوار بنغازي ومجلس شورى مجاهدي درنة في محور عين زارة “السدرة” ومقتل عدد 6 عناصر وجرح عدد آخر”.

وكانت شعبة الإعلام الحربي، قد وثقت “مشاهد من استهداف مراصد الحشد المليشياوي التركي في وادي الربيع وعين زارة من قبل مدفعية الهاون للكتيبة 128 مجحفل، وهروب جماعي لإفراد الحشد من المواجهة المباشرة مع أبطال قواتكم المسلحة”.

وسيطر الجيش الليبي، يوم السبت، على مواقع جديدة في جنوب العاصمة، وتقدمت قواته لمنطقة القبايلية وسط عين زارة. وأكدت

شعبة الإعلام الحربي أن “الوضع العسكري في محاور العاصمة طرابلس ممتاز، ولم تنجح مليشيات الوفاق على الرغم من تلقيها مساعدات عسكرية كبيرة في السيطرة على مرصد واحد”.

واحتدمت المعارك المسلحة يوم الأحد على عدّة جبهات في محيط العاصمة طرابلس، حيث أعلن الجيش تقدمه في جنوب طرابلس، مشيرًا إلى أن وحداته كبّدت قوات الوفاق خسائر في الأرواح، حيث قتلت عددا من المرتزقة وأسرت آخرين.