الاحتفال بانتهاء فترة الحجر الصحي للعناصر الطبية بمستشفي الكويفية

أخبار ليبيا 24 – خبر

شاركت وزارة الصحة بالحكومة الليبية في الاحتفالية التي أقيمت بمستشفي الكويفية للأمراض الصدرية بنغازي، وذلك بالتزامن مع انتهاء فترة الحجر الصحي للأطباء الذين تعاملوا مع الحالة الصفرية وعددهم “15” عنصر من العناصر الطبية والطبية المساعدة .

وتثمن وزارة الصحة مجهودات مدير عام مستشفي الكويفية الدكتور أنس البرغثي، و جميع العاملين الذين قدموا كل الجهود لتقديم أفضل الرعاية الطبية والنفسية لكافة حالات الاشتباه وتوفير كل متطلبات الرعاية الصحية.

وعبر طاقم الأطباء والتمريض بمستشفى الكويفية بعد انتهاء فترة الحجر الصحي المقررة “14” يوما وإتمام كافة الفحوصات المخبرية والإجراءات الطبية عن ابتهاجها بتجاوز المحنة، معبرين عن فرحتهم بمشاركة وزارة الصحة ليعبرون عن تضامنهم معهم وأنهم شركاء معهم بكل شيء .

وتؤكد وزارة الصحة عزم كافة الأطقم الطبية بالمستشفي على الاستمرار في العمل والعطاء أنهم سوف يعودون لمتابعة عملهم بكافة اقسام المستشفي لمجابهة فيروس كورونا المستجد .