أردوغان يدعو الرأي العام الدولي إلى دعم حكومة الوفاق لمواجهة حفتر

أخبار ليبيا24 – سياسة

دعا الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، المجتمع الدولي إلى دعم حكومة الوفاق الوطني الشرعية في ليبيا لمواجهة القائد العام للجيش الليبي المشير خليفة حفتر.

وقال أردوغان، في خطاب متلفز إلى الشعب عقب ترأسه اجتماع الحكومة الذي انعقد عبر تقنية الاتصال المرئي: “من هنا أدعو الرأي العام الدولي مرة أخرى، لدعم الحكومة الشرعية بليبيا في مواجهة الانقلابي حفتر”.

وأضاف أردوغان، أن “تركيا ستواصل إفساد المؤامرات في البحر المتوسط، بقوتها المستمدة من القانون الدولي وموقفها الحازم في حماية مصالحها”.

وأردف قائلا: “من الواضح أن حالة الانزعاج من مذكرة التفاهم – التي أبرمناها مع ليبيا لتحديد مناطق الصلاحية البحرية في المتوسط – ما تزال قائمة، مع العلم أننا أكملنا المسار المتعلق بالمذكرة من خلال إبلاغ الأمم المتحدة بها”.

واستطرد الرئيس التركي: “أما المكاسب الميدانية التي حققتها الحكومة الشرعية في ليبيا، فتظهر بصورة أفضل الوجه الحقيقي لحفتر”، على حد قوله.