وصول شحنة من المعدات الطبية الى بلديات الجنوب

أخبار ليبيا24

سلمت إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة الوطنية للنفط مواد طبية لصالح بلديات أوباري، والغريفة، وبنت بيه، وغات، ووادي عتبة، ومرزق، في حقل الشرارة النفطي.

وستساهم هذه المواد الطبية في حماية الناس من فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19)، حيث تشمل الشحنة أقنعة ونظارات وقاية، وبدل حماية مختلفة الأنواع، ومحاليل تطهير، ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية.

وتأتي هذه الخطوة ضمن مبادرة “الجار الطيب” التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات من شأنها المساهمة في النهوض بقطاعات مختلفة في المناطق المجاورة لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وأشاد مدير مكتب الخدمات الصحية بوادي الاجال الخير عدال باستجابة للمؤسسة الوطنية للنفط السريعة وتلبية احتياجات المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية في مكافحة هذا الوباء.