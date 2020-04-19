مقتل موظف بهيئة السلامة الوطنية جراء سقوط قذيفة بمطار معيتيقة

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت هيئة السلامة الوطنية في طرابلس، اليوم الأحد، عن مقتل أحد موظفيها بقسم مطار معيتيقة نجيب الغرياني، إثر سقوط قذائف أثناء إخماده حريق بالمطار.

وقالت الهيئة، بحسب ما نشر مكتب العلاقات والإعلام، إن نجيب الغرياني أحد أعضاء قسم السلامة الوطنية بمطار معيتيقة، ووافته المنية وهو يؤدي في عمله جراء القصف الذي تعرض له المطار يوم أمس السبت.

ونعت الهيئة في بيان لها، الفقيد الذي أكدت أنه كان مثالا للعمل والإخلاص والتفاني بنزاهة وكفاءة في ميادين الشرف والعز خلال عمله منذ سنوات طويلة.

وكانت هيئة السلامة الوطنية، قد أعلنت في وقت سابق عن وفاة شخص جراء سقوط قذائف على مبنى وسيارة بمنطقة الجبس في العاصمة طرابلس، مشيرة إلى إنقاذ عائلة مكونة من 6 أفراد كانوا بموقع الحادث.

وتشهد الضواحي الجنوبية للعاصمة طرابلس وفي محيط مدينة ترهونة خلال هذين اليومين تصعيد عسكري وقتال مسلح واسع بين القوات التابعة لحكومة الوفاق الوطني من جهة والقوات المسلحة الليبية من الجهة المقابلة.