لردع انتهاكات الطيران التركي فوق المتوسط .. اليونان تدفع بـ11 مقاتلة F-16

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أفاد موقع “ميليتاري رادار” لرصد حركة الطيران العالمي، بأن القوات الجوية اليونانية دفعت بـ11 طائرة من من طراز F-16 في تشكيلات؛ لاعتراض ما لا يقل عن 16 طائرة من طرازLockheed Martin F-16s تابعة للقوات الجوية التركية، دخلت إلى منطقة معلومات الطيران في أثينا دون خطة طيران آلية.

وذكر الموقع، في تقرير له، أن معارك حقيقية كانت ستحدث بين اليونان وتركيا، بعد انتهاك طائرات الأخير للمجال الجوي اليوناني وسط وجنوب بحر إيجه والبحر الليبي في السابع عشر من أبريل الجاري.

وكشف الموقع، أمس السبت، عن سر تواجد المقاتلات التركية قبالة الساحل الليبي، مؤكدا أنها كانت مهمة تغطية جوية لرحلة شحن إلى ليبيا، نافياً زعم وزارة الدفاع التركية التي أرجعت النشاط العسكري في شرق المتوسط إلى قيامها بتدريبها عسكرية.

وذكر أن 3 طائرات من طراز بوينج KC-135R 62-6567، و57-2306، وE-7T 13-001 ، حلقت فوق شرق البحر المتوسط في مواقع تتبع مختلفة، موضحا أنهم يقومون بإيقاف أجهزة الإرسال والاستقبال الخاصة بهم.

وأوضح أنه إلى جانب هذه الطائرات كان هناك أيضًا 12 طائرة من طراز Lockheed Martin F-16s في الجو، مسلحة بصواريخ جو-جو، ويبدو أن الطائرة C-130 تتجه نحو غرب ليبيا (طرابلس أو مصراتة)، لكنها عادت إلى تركيا قبل أن تنزل إلى وجهتها النهائية الساعة 12:20 بتوقيت شرق أوروبا.

وأضاف أن جهاز استقبال من مالطا تتبع الطائرتين KC-135 وE-7T، حيث كانتا تحلقان قبالة الساحل الغربي لليبيا، كما أن الطائرات من طراز F-16 كانت أيضًا في نفس المنطقة، مؤكدا أنها المرة الأولى التي سجل فيها حركة مرور عسكرية تركية قوية على وسط البحر المتوسط.

يذكر أن هذه ليست المرة الأولى التي ترصد فيها مواقع ملاحة جوية عسكرية انتهاكات لطائرات تتبع دولاً أجنبية في مهمات استطلاعية أو استخباراتية أو حتى تدريبية وتجريبية لمروحياتها.