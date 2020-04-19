لا إصابات جديدة..الاستشارية لمكافحة كورونا تنفي شفاء الحالة الصفرية والمخالطين

أخبار ليبيا24

نفى المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية لمكافحة وباء كورونا أحمد الحاسي، أمس السبت شفاء الحالة الصفرية والمخالطين مؤكدًا أنهم يتمتعون بصحة جيدة.

وقال الحاسي في الإيجاز الصحفي :”إذا ما وصلوا لمرحلة الشفاء فإننا سنعلن عن ذلك، وتمت زيارتهم من قبل بعض أعضاء اللجنة وهم يتلقون العناية الطبية، والاطمئنان كذلك على الأطقم الطبية في مستشفى الهواري وهم بحالة جيدة“.

وأعلن المتحدث باسم اللجنة الطبية الاستشارية أن الوضع الوبائي المحلي للمناطق التابعة للحكومة الليبيه لايزال جيدًا وأن الرصد مفعل بشكل ممتاز.

وأوضح أنه لم تسجل أي حالات إصابة جديدة لافتا إلى أن عدد الحالات التي تم الكشف عليها خلال الساعات الأخيرة 3 حالات كانت نتائجها سلبية.

وأضاف الحاسي أنه تم حتى الآن الكشف عن 239 حالة اشتباه نتائج 235 منها سالبة وباقي الحالات هي الصفرية والمخالطين لها.

واشار الناطق إلى أن 15 عنصرًا طبيًا من مدن سرت ودرنة وبنغازي تم تدريبهم على استخدام جهاز بي سي آر وسيتم خلال الأيام المقبلة تدريب عناصر من مدن أخرى.