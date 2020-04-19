لأول مرة في ليبيا .. خطوات هامة للجنة العليا لمكافحة كورونا بمصراتة مركز العزل والإيواء في مصراتة لم يسجل دخول أي حالة مصابة اليوم

خاص

أعلنت اللجنة العليا لمكافحة جائحة فيروس كورونا في مصراتة Hن مجموعة من الباحثين المختصين بكلية الطب البشري بجامعة مصراتة قامت بالتعاون مع مركز مصراتة الطبي و مراقبة التعليم مسح عينات مخبرية لإجراء دراسة عن مرض كرونا ببلدية مصراته لما يقرب 1000 عينة لأول مرة على مستوى البلدية .

وأضافت اللجنة، في بيان لها اليوم الأحد أن مركز شهداء الزروق قام بالكشف على 7 حالات، وتم التواصل مع فريق الرصد والاستجابة لأخذ مسحات مخبرية لحالة واحدة وإرسالها للمركز الوطني وبانتظار النتيجة.

وأشارت ان مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر استقبل حالتين داخل المركز والحالتين بصحة جيدة ولاتعاني من أعراض كورونا.

ولفتت إلى أنه تم تفعيل منظومة الكشف المبكر لتتبع الحالات والرصد والمتابعة التي تربط جميع اللجان المتفرعة من اللجان العليا بمعلومات المواطنين المتواصلين مع عبر الهاتف أو القادمين لمراكز الكشف المبكر.

وبينت أن مركز العزل والإيواء في مدينة مصراتة لم يسجل دخول أي حالة اليوم الأحد .