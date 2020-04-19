لأنهم رفضوا دفع الجزية.. خمس سنوات على مذبحة ارتكبها داعش بحق إثيوبيين في ليبيا

أخبار ليبيا24- خاصّ

الاعتقال والإخفاء القسري والقتل والذبح وقطع الرؤوس، جميعها جرائم مرعبة اتبعها تنظيم داعش بشكل ممنهج لتحقيق أهدافه، إذ نفذ هذه الجرائم بشكل مستمر في عدد كبير من الأبرياء منذ ظهوره، وفرض سيطرته في كل المناطق التي سيطر عليها والتي من بينها ليبيا.

وفي واحدة من تلك الجرائم المروعة التي نفذها داعش، مرّت علينا يوم أمس الذكرى السنوية الخامسة لارتكاب التنظيم الإرهابي مجزرة فظيعة في حق نحو 40 أثيوبيًا، كانوا محتجزين لديها، إذ بث تسجيلًا مصورًا يوم 18 أبريل 2015 مدته 29 دقيقة يظهر عملية ذبح مجموعة في شمال ليبيا وإطلاق الرصاص على أخرى في الجنوب.

في التسجيل يظهر إرهابي مسلح، وهو يتلو رسالة مُطولة، انتقل على إثرها التسجيل إلى مشاهد للمحتجزين الإثيوبيين في الجنوب، وهم يقتلون بوابل من الرصاص، ومن ثم بيّن المحتجزين الآخرين في الشمال، وهم تُفصل رؤوسهم عن أجسادهم بعد ذبحهم على شاطئ البحر.

وظهر في التسجيل نحو 16 شخصًا يرتدون ملابس سوداء يسيرون في منطقة صحراوية إلى جانب عناصر إرهابية، ارتدوا ملابس عسكرية ويحملون رشاشات في أيديهم، بينما سار 12 شخصًا على الأقل على شاطئ البحر قرب عناصر، ارتدوا ملابس عسكرية أيضا.

وأرجع التنظيم هذه العملية الإجرامية إلى رفض الإثيوبيين المسيحيين “دفع الجزية” أو “اعتناق الإسلام” حيث جرى إطلاق مُسمى “بندقية فوق الرمال الذهبية ونحرٌ على المياه المالحة” على الجريمتين الإرهابيتين.

مثّل إرهاب داعش، أحد أخطر تهديدات السلام والأمن والاستقرار التي ينشدها الليبيون لبناء دولتهم، حيث ارتكب التنظيم الدموي أخطر الجرائم الدولية الثلاث وهي، جرائم الحرب، وجرائم ضد الإنسانية، وجرائم الإبادة الجماعية، التي ينهى الدين الإسلامي، الداعي إلى التسامح والمحبة والسلام والإخاء، عن القيام بها.

وبعد نحو ثلاث سنوات وتحديدًا يوم 25 ديسمبر 2018، أعلنت السلطات الأمنية التابعة لحكومة الوفاق العثور على مقبرة جماعية تضم رفات الضحايا الإثيوبيين الذين ذبحهم داعش في سرت، إذ أفادت أنها استخرجت جثامين 34 مسيحيًا إثيوبيًا، ولقد اكتشفت المقبرة، بناءً على ما تم ذكره في التحقيقات مع أعضاء التنظيم الموقوفين لديها.

وقالت إدارة التحري والتحقيقات الجنائية بوزارة الداخلية، إن المقبرة فُتحت بناء على معلومات قدّمها محتجزون من التنظيم خلال التحقيقات معهم، وعرضت صورًا التقطتها طائرة مسيّرة للمقبرة الجماعية التي بدت أنها في مزرعة بضواحي سرت.

تعد المجازر الإرهابية التي ارتكبها داعش من الجرائم الفظيعة والبالغة الخطورة التي وواجهتها ليبيا إبّان سيطرة التنظيمات الإرهابية على أجزاء منها، حيث كانت تحلُم بإقامة إماراتها المزعومة بالإكراه على الأرض الليبية، لكن ولأن الليبيين يدركون جيدًا أن الإرهاب يُمثل تهديدًا خطيرًا لبلادهم؛ فقد وقوفوا في وجهه وحاربوه في أكثر من بقعة على أرضهم حتى تمكنوا من هزيمته وإفشال مشروعه الإرهابي.