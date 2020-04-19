عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا لليوم الثاني على التوالي

عدم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في ليبيا لليوم الثاني على التوالي

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم السبت، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا لليوم الثاني على التوالي.

وذكر المركز في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم 18 عينة للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كل نتائج هذه العينات “سالبة”.

وكان المركز قد أعلن عن تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام متتالية في الأسبوع الماضي، ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى 49 حالة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن شفاء 11 حالة من فيروس كورونا، ووفاة حالة إصابة واحدة في طرابلس.