صور وأسماء..بعض قتلى قوات الوفاق خلال محاولتهم الهجوم على ترهونة

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أخبار ليبيا24

تمكنت القوات المسلحة أمس السبت من صد الهجوم الذي شنته قوات الوفاق على مدينة ترهونة بعد محاولتها التقدم من أكثر من محور إلا أن محاولتها باءت بالفشل وتمت مطاردتهم وغنم آليات وأسلحة وذخائر.

معاذ محمد علي الطالب
معاذ محمد علي الطالب

وقتل خلال الهجوم عدد كبير من قوات الوفاق بينهم من مصراتة معاذ محمد علي الطالب مواليد 1999  والتابع لمليشيا “لواء المحجوب” ومحمد عبدالسلام البركي الشريدي الشهير بوش مواليد 1995 و معاذ علي الحمروش الشهير البغه مواليد 1999 نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

ومن مدينة طرابلس قتل محمد نعيم ناصر المريمي مواليد 1997 ومن سكان مدينة طرابلس وكان من ضمن “الفرقة النحاسية مفوضية كشاف طرابلس ” لينضم بعدها إلى مليشيا “92 مشاة”، وإسلام لاميني مواليد 1998 ، وسفيان ابو حلاسة الشهير بحوصه مواليد 1998 والأصل من نالوت ومن سكان طرابلس ومهند المنتصر الشهير المنضم مواليد 1993، ومعاذ محمد الأخضر مواليد 1998 ومن سكان منطقة الفرناج وعبدالله شوشان مواليد 1998 ومن سكان منطقة الفرناج وحامد ميلاد العلواني مواليد السبعينات ومن سكان منطقة تاجوراء نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

وقتل أيضًا عبدالرحمن امكيكه الزنتاني و أيمن بن لمو الزنتاني ومن سكان مدينة الزنتان والتابعين لمليشيا “المجلس العسكري ثوار الزنتان” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

كما قتل توفيق الزدام مواليد 1987 ومن سكان مدينة زليتن وقيادي ميداني في مليشيا “قوة مكافحة الإرهاب” نتيجة المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية أثناء المحاولة الفاشلة للتقدم باتجاه مدينة ترهونة.

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