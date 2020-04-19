داعيًا طرفي الصراع إلى وقف القتال .. البرلمان العربي يطالب تركيا بعدم توريد السلاح لليبيا

داعيًا طرفي الصراع إلى وقف القتال .. البرلمان العربي يطالب تركيا بعدم توريد السلاح لليبيا البرلمان العربي يدعو لتحرك عاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا

أخبار ليبيا 24 – متابعات

دعا مكتب البرلمان العربي جميع الأطراف الليبية إلى وقف إطلاق النار، والالتزام بهُدنة إنسانية لتعزيز وتوحيد الجهود لمواجهة انتشار فيروس كورونا المُستجد، وطالب تركيا باحترام السيادة الليبية والالتزام بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن حظر توريد السلاح إلى ليبيا.

وطالب المكتب، خلال اجتماع افتراضي، اليوم الأحد، برئاسة الدكتور مشعل بن فهم السُّلمي رئيس البرلمان العربي وبمشاركة نواب رئيس البرلمان ورؤساء اللجان الدائمة، الأمم المتحدة بالتحرك الفوري والعاجل لإيقاف نقل المقاتلين الأجانب إلى دولة ليبيا، ووضع آلية واضحة للمراقبة والعقوبات ضد الأطراف الممولة للصراع في ليبيا بالسلاح.

وناقش مكتب البرلمان العربي، خلال اجتماعه، تداعيات انتشار فيروس كورونا المُستجد في العالم العربي، بمشاركة رئيس المكتب الإقليمي للشرق الأوسط لمنظمة الصحة العالمية، والأمين العام المساعد- رئيس قطاع الشؤون الاجتماعية والصحية بجامعة الدول العربية، كما ناقش تطورات الأوضاع في عدد من الدول العربية التي تشهد عدم استقرار؛ مثل القضية الفلسطينية والوضع في الأراضي المحتلة، والأزمة في اليمن وسوريا.

ودأبت تركيا على إمداد حكومة الوفاق بالسلاح والمرتزقة؛ حيث كشف موقع “ميليتاري رادار” لرصد حركة الطيران العالمي ، أمس السبت، عن سر تواجد المقاتلات التركية قبالة الساحل الليبي، مؤكدا أنها كانت مهمة تغطية جوية لرحلة شحن إلى ليبيا.