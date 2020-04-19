جهاز النهر الصناعي: بدء وصول المياه إلى طرابلس ومحيطها الليلة أو غدا

جهاز النهر الصناعي: بدء وصول المياه إلى طرابلس ومحيطها الليلة أو غدا

أخبار ليبيا24 – متابعات

توقع جهاز تنفيذ وإدارة مشروع النهر الصناعي، بدء وصول المياه بشكل تدريجي إلى مدينة طرابلس والمناطق المجاور لها مع ساعات الليل المتأخرة لهذا اليوم الأحد أو يوم غد الإثنين.

وعبر الجهاز في بيان له اليوم الأحد، عن أسفه بسبب تأخر وصول المياه صباح اليوم إلى مدينة طرابلس لأسباب خارج مهام أعماله الفنية، على حد قوله.

وطمأن الجهاز، المواطنين باستمرار أعمال التشغيل وإعادة ضخ المياه والتعبئة مستمرة، مؤكدا أن عمليات ضخ وتعبئة المياه تسير بشكل جيد ووفق معدلات التدفق للمياه المتاحة من حقول الآبار، بحسب ما نشر على صفحته في “فيسبوك”.

وكانت مجموعة مسلحة قد قامت في السادس من الشهر الجاري بغلق صمامات التحكم بالتدفق بمحطة الشويرف وإيقاف آبار حقول المياه بمنظومة الحساونة سهل الجفارة، للمطالبة بالإفراج عن أحد المحتجزين الأمر الذي تسبب في إيقاف تدفق المياه إلى طرابلس ومعظم مدن المنطقة الغربية.