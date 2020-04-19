بلدية جنزور تستلم سيارة إسعاف من شؤون اللاجئين هذه الخطوة تأتي لمساعدة ليبيا خلال حالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد

أخبار ليبيا 24 – خاص

سلمت مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين سيارة إسعاف لبلدية جنزور، في إطار مساعدة البلدية في مواجهة تفشي فيروس كورونا .

وأعلنت المفوضية الأمم المتحدة، السبت، إن هذه الخطوة تأتي لمساعدة ليبيا خلال حالات الطوارئ الطبية المتعلقة بالنزاع الحاد وحالات الإصابة المحتملة بفيروس كورونا.

من جهة أخرى، تنظم بلدية جنزور بشكل يومي حملات تعقيم ورش المبيدات الحشرية في مرافق البلدية المختلفة إضافة إلى حملات نظافة في المرافق العامة .