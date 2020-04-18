وصول أجهزة ومستلزمات طبية من الصين إلى ليبيا عبر تونس

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أعلنت السفارة الليبية في تونس عن وصول شحنة جديدة من الأجهزة والمستلزمات الطبية ليلة البارحة الخميس لمطار قرطاج الدولي بتونس العاصمة

وأوضحت السفارة أن الملحقية الصحية بالسفارة الليبية بتونس قامت بإتمام الإجراءات واستلام الشحنة بالتنسيق مع وزارة الصحة الليبية.

وأشارت إلى أن هذه الشحنة القادمة في شكل هبة من الصين ومن منظمة الصحة العالميّة تحوي كميّات من أنابيب الفحص والاختبار ومعدّات تحاليل وبدلات طبيّة واقية بالإضافة إلى أجهزة تنفّس اصطناعي وقفازات طبيّة.

وأكدت السفارة الليبية في تونس أنه سيتم نقل الشحنة اليوم السبت من مطار قرطاج بتونس العاصمة إلى طرابلس لتستلمها وزارة الصحة الليبية.