وزارة صحة الوفاق تنفي استخدام مقراتها “عسكريا”

أخبار ليبيا24 – متابعات

نفت لجنة الأزمات والطوارئ بوزارة الصحة بحكومة الوفاق الوطني، استخدام مقرات وزارة الصحة استخداما عسكريا، مؤكدة أن هذه الأخبار “مضللة”، على حد تعبيرها.

وقالت اللجنة في بيان لها اليوم الجمعة، إن “هذه الأخبار تسيء للقطاع الصحي وعارية عن الصحة وتعرض القطاع الصحي والعاملين به للخطر، في الوقت الذي يواجه فيه ويجابه عن طريق الوزارة فيروس كورونا المستجد، ويسخر كل الإمكانات والمرافق الصحية التابعة للتصدي للوباء”.

واعتبر رئيس لجنة الأزمات والطوارئ فوزي أونيس، أن “نشر مثل هذه الأخبار المكذوبة، الغرض منها تضليل الناس ونسف الجهود المبذولة لمساعدة المواطنين”، وفق نص البيان الذي نشرته وزارة الصحة.

وأضاف أونيس، “أن الكل يعلم أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق مهامها طبية، ومقرها الرئيسي الذي يتردد عليه كل المواطنين والأطباء مقر إداري، لمتابعة شؤون المستشفيات والكوادر الطبية والعاملين بالقطاع الصحي”.

واتهمت لجنة الأزمات والطوارئ، ا=قناة “الحدث” بنشر هذه الأخبار، مؤكدة أن وزارة الصحة بحكومة الوفاق تحمل المسؤولية الكاملة للقناة عن نشرها مثل هذه الأخبار التي تعرض حياة العاملين بالقطاع الصحي للخطر.