منع إقامة الأنشطة المتنوعة في طبرق خلال شهر رمضان بسبب كورونا وقف المناشط الرياضية والفنية في طبرق خلال شهر رمضان لتفادي كورونا

أخبار ليبيا 24 –خاص

قررت بلدية طبرق اليوم السبت منع إقامة أي نشاطات مختلفة خلال شهر رمضان المبارك كإجراء احترازي لتفادي جائحة كورونا.

وأصدر رئيس المجلس التسييري للبلدية، فرج بوالخطابية، تعليماته العاجلة اليوم بمنع أي نشاطات رمضانية أي كان نوعها من رياضية واجتماعية أو فنية، والتي تشهد أعدادًا كبيرة من المتابعين، خلال شهر رمضان المبارك.

وحذّر بوالخطابية، المخالفين لهذه التعليمات بالعقوبات القانونية منها المساهمة في نشر الأمراض والفيروسات منها فيروس كورونا العالمي.

وتشهد طبرق وغيرها من المدن في ليبيا أنشطة رياضية مكثفة خلال شهر رمضان المبارك، حيث جرت العادة على تنظيم دوريات كرة القدم بالملاعب الخماسية، وكذلك الأنشطة الثقافية الليلية داخل الأندية بحضور مئات من مشجعي الأندية.