مكافحة الأمراض يعلن عدم تسجيل إصابات جديدة بفيروس كورونا بليبيا

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أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض، اليوم الجمعة، عدم تسجيل حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا في ليبيا.

وذكر المركز في بيان له اليوم، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم ثماني عينات للكشف عن فيروس كورونا المستجد وكانت كل نتائج هذه العينات سالبة.

وكان المركز قد أعلن عن تسجيل 24 حالة إصابة بفيروس كورونا خلال أربعة أيام الماضية، ليرتفع عدد المصابين في ليبيا إلى 49 حالة.

يشار إلى أن المركز الوطني لمكافحة الأمراض قد أعلن عن شفاء 11 حالة من فيروس كورونا، ووفاة حالة إصابة واحدة في طرابلس.

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