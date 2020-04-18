مؤسسة النفط ترسل شحنة معدات طبية إلى بلديات الجنوب

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط بطرابلس، اليوم السبت، عن تسليم مواد طبية إلى عدة بلديات في جنوب ليبيا، للحماية من فيروس كورونا المستجد.

وذكرت المؤسسة، أن إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة قامت بتسليم مواد طبية إلى بلديات أوباري والغريفة وبنت بية وغات ووادي عتبة ومرزق، موضحة إلى أن وصلت إلى تلك البلديات اليوم السبت عن طريق حقل الشرارة النفطي.

وأكدت المؤسسة، أن هذه المواد الطبية ستساهم في حماية العديد من الناس من فيروس كورونا، مشيرة إلى أن الشحنة تشمل أقنعة ونظارات وقائية وملابس حماية مختلفة الأنواع ومحاليل تطهير ومعدات رش المطهرات وغيرها من المستلزمات الطبية.

وأوضحت المؤسسة، بحسب ما نشرت على صفحتها الرسمية في “فيسبوك”، أن هذه الخطوة تأتي ضمن مبادرة الجار الطيب التي تبنتها المؤسسة لتوفير خدمات من شأنها المساهمة في النهوض بقطاعات مختلفة في المناطق المجاورة لعمليات المؤسسة الوطنية للنفط والشركات التابعة لها.

وقال مدير إدارة التنمية المستدامة بالمؤسسة مختار عبد الدائم، إنه جرى تسليم الدفعة الأولى من المواد الطبية ومعدات الحماية الشخصية التي تم تخصيصها من قبل المؤسسة الوطنية للنفط وشركائها لصالح بلديات الجنوب.

وأكد عبد الدائم، أنهم بصدد استلام المزيد من المواد الطبية وخاصة مواد الحماية والمستهلكات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد وارسال شحنات أخرى في القريب العاجل ان شاء الله، معربا عن شكره للعاملين في حقل الشرارة على تقديمهم للمساعدة وتسهيل عملية الاستلام والتسليم.

من جهته، عبر مدير إدارة الخدمات الصحية بوادي الآجال الخير إبراهيم اعدال، عن شكرهم للمؤسسة الوطنية للنفط على حسن تعاونها واستجابتها السريعة لتلبية احتياجات المنطقة في هذه الظروف الاستثنائية، مثمنا جهودها في مكافحة هذا الوباء، على حد قوله.