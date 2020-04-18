قوات الجيش تأكد السيطرة على منطقة الطويشة وتتقدم بمحاور صلاح الدين ومشروع بوسليم عضو مكتب الإعلام بعمليات أجدابيا : نتحدى قوات الوفاق أن تخرج الآن في فيديو من المواقع التي زعمت السيطرة عليها

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعلن عضو مكتب الإعلام بغرفة عمليات أجدابيا، عقيلة الصابر، التابعة لقوات الجيش الوطني، أن محاور مدينة ترهونة، ومحاور طرابلس، شهدت صباح اليوم السبت، اشتباكات قوية في عملية عسكرية وصفها بـ”الفاشلة بامتياز”، موضحاً أنه نتج عنها تقدم في بعض من محاور طرابلس، منها صلاح الدين، ومحور مشروع بوسليم، ومحور الطويشة، وعين زارة.

وذكر الصابر، في بيان له، أن مدينة ترهونة شهدت اشتباكات عنيفة في ثلاث محاور، سوق الجمعة، والزطارنة، والقربولي، موضحًا أنها محاوله فاشلة للحشد المليشياوي للسيطرة على ترهونة.

وتابع “انسحبت قواتنا المسلحة من بعض نقاط، منها مثلث القوامات الذي أعلنت قوات الوفاق السيطرة عليه، وبعد ساعات من الاشتباكات العنيفة، وصمود وحدات الجيش، وانتفاض أهالي ترهونة بالكامل، تم استرجاع جميع النقاط وتحرير منطقة سوق الجمعة والمصابحة بالكامل بعد طرد العدو منها واسترجاع عدد “7” آليات مسلحة كانت بحوزتهم والقبض على عدد منهم”.

وواصل “شهد محور عين زارة أيضًا هجوم فاشل آخر ظهيرة اليوم، فحاولت قوات الوفاق الالتفاف من جهة مسجد الفطرة وتكثيف النيران من جهة النادي الدبلوماسي فسقطت في المحظور، ونجحت وحدات القوات المسلحة في الاستدراج الذكي قبل دكهم بشراسة، والنتيجة كالعادة لا شيء لهم إلا عدد من قتلاهم، وحرق آلية مسلحة من قبل سرية الهاون التابعة لقوة عمليات اجدابيا”.

وفيما يخص محور الطويشة، أوضح الصابر “سجل اشتباكات قوية جدًا بعد تراجع القوات المسلحة من بعض المواقع لنا، واستمرت الاشتباكات لساعات طويلة وبعدها قامت قواتنا بالهجوم الكاسح وإعادة السيطرة من جديد على المواقع التي انسحبت منها صباح اليوم، وأعلنت الكتيبة 166 والعديات القبض على عدد “13” تابعين لقوات الوفاق بعد التفاف عليهم في محور الطويشة، واسترجاع عربة مسلحة، عليها سلاح نوع “دوشكه”، وانسحاب أو هروب باقي المجموعات الإرهابية بالكامل من المحور”.

وأكمل “محوري بوسليم ووادي الربيع شهداً تعامل بمدفعية الهاون والمدفعية لنقاط تجمع للعدو، وبفضل الله كانت الإصابات مباشرة ودقيقة جدًا، واستهدفت أيضًا مدفعية قواتكم المسلحة قاعدة معيتيقه ولله الحمد كانت ضربة جيدة جدًا، وفقدنا اليوم “9” من منتسبي القوات المسلحة بين محاور طرابلس وترهونة”.

واختتم “الوضع الآن تحت السيطرة بالكامل، وكل المواقع تحت سيطرة القوات المسلحة، ونتحدى قوات الوفاق أن تخرج الآن في فيديو من المواقع التي أعلنت السيطرة عليها في الصباح، وهذا شيء مستحيل طبعًا”.