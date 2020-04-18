حملة تعقيم واسعة ببلدية زوارة ضد كورونا

14

أخبار ليبيا24

نظم مكتب الإصحاح البيئي في بلدية زوارة وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي حملة رش و تعقيم ضد وباء كورونا المستجد

وشارك في الحملة مجموعة من شباب مدينة زوارة من طلبة الشهادة الثانوية، وشملت الحملة الطريق الرئيسي “الساحلي” والدائري الخارجي وطريق سيدي سعيد وطريق حديقة نادي الجزيرة وسط المدينة، إضافة إلى المحلات التجارية والمباني والمقرات.

فيما جاءت أعمال الحملة خلال فترة الحظر التي أقرتها غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية زوارة الكبرى .

ونوهت بلدية زوارة أن الحملة ستتواصل لتشمل كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمقرات والمباني الحكومية والمحال التجارية في كامل بلدية زوارة الكبرى.

المزيد من الأخبار

بعد إعادة تشغيل الحقول..وصول المياه إلى طرابلس اليوم أو غدًا

وفاة سعد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق

البريقة لتسويق النفط تبحث إمكانية إمداد الجنوب بالمحروقات

ممثلو الدولة المدنية..تسجيل مزيد من الجرائم والانتهاكات في صبراتة وصرمان

المزيد

بعد إعادة تشغيل الحقول..وصول المياه إلى طرابلس اليوم أو غدًا

وفاة سعد مسعود رئيس نادي الاتحاد السابق

البريقة لتسويق النفط تبحث إمكانية إمداد الجنوب بالمحروقات