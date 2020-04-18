حملة تعقيم واسعة ببلدية زوارة ضد كورونا
أخبار ليبيا24
نظم مكتب الإصحاح البيئي في بلدية زوارة وبالتعاون مع جهاز الحرس البلدي حملة رش و تعقيم ضد وباء كورونا المستجد
وشارك في الحملة مجموعة من شباب مدينة زوارة من طلبة الشهادة الثانوية، وشملت الحملة الطريق الرئيسي “الساحلي” والدائري الخارجي وطريق سيدي سعيد وطريق حديقة نادي الجزيرة وسط المدينة، إضافة إلى المحلات التجارية والمباني والمقرات.
فيما جاءت أعمال الحملة خلال فترة الحظر التي أقرتها غرفة الطوارئ لمكافحة وباء كورونا ببلدية زوارة الكبرى .
ونوهت بلدية زوارة أن الحملة ستتواصل لتشمل كافة الطرق والشوارع الرئيسية والفرعية والمقرات والمباني الحكومية والمحال التجارية في كامل بلدية زوارة الكبرى.