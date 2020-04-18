بعد مقتل 64 مدنيًا في 3 أشهر .. الأمم المتحدة تجدد المطالبة بهدنة إنسانية في ليبيا

بعد مقتل 64 مدنيًا في 3 أشهر .. الأمم المتحدة تجدد المطالبة بهدنة إنسانية في ليبيا الأمم المتحدة يحذر من التداعيات الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين في طرابلس

أخبار ليبيا 24 – متابعات

حذر الناطق باسم الأمين العام للأمم المتحدة، ستيفان دوجاريك، من التداعيات الشديدة لاستمرار الأعمال العدائية على المدنيين داخل طرابلس والمناطق المحيطة بها.

دوجاريك جدد، خلال مؤتمر صحفي عبر دائرة تلفزيونية في نيويورك، المطالبة بهدنة إنسانية على وجه السرعة؛ من أجل التركيز على جهود مكافحة وباء كورونا.

وقال إن بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا وثقت نحو 131 ضحية من المدنيين؛ بينها 64 وفاة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري.

وأكد ارتفاع عدد إصابات كورونا في ليبيا إلى 49، بينها حالة وفاة؛ إذ تتركز معظم الإصابات في مدن طرابلس ومصراتة وبنغازي، مضيفا “نحن مع شركائنا في المجال الإنساني نقدم الدعم الفني لتعزيز الرقابة الوطنية، والإنذار المبكر، وإنشاء أجنحة العزل في مستشفيات بجميع أنحاء البلاد”.

وكانت سفارات الجزائر وفرنسا وألمانيا وإيطاليا وهولندا والمملكة المتحدة والولايات المتحدة وتركيا وبعثة الاتحاد الأوروبي، بالإضافة إلى وزارة الخارجية التونسية والحكومة الإماراتية، دعوا جميع أطراف الصراع الليبي إلى إعلان وقف فوري وإنساني للقتال، وكذلك وقف النقل المستمر لجميع المعدات العسكرية والأفراد العسكريين إلى ليبيا من أجل السماح للسلطات المحلية بالاستجابة لتحدّي الصحة العامة غير المسبوق الذي يشكله فيروس كورونا المستجدّ.

وأوضحت السفارات، في بيان مشترك، أن مثل هذه الهدنة ستمكّن المقاتلين من العودة إلى ديارهم لتقديم الرعاية اللازمة للأقارب الذين قد يكونون أكثر عرضة للخطر، معربة عن آمالها القوية في أن تؤدي هذه الهدنة الإنسانية إلى اتفاق قيادات طرفي الصراع على مشروع وقف إطلاق النار الذي يسّرته الأمم المتحدة في 23 فبراير الماضي، والذي تمّ التوصل إليه في جنيف في إطار اللجنة العسكرية المشتركة الليبية 5 + 5، والعودة إلى الحوار السياسي.

وبعدما أعلن رئيس المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، فائز السراج، موافقته والتزامه بالهدنة، التف على وعوده وخرقها، بإطلاق عملية عسكرية تحت مسمى “عاصفة السلام”، مستعينا بالدعم التركي وطائراته المسيرة التي تقصف سيارات الوقود والمواد الغذائية، كما لم تسلم منها سيارات الإسعاف التي تنقل الجرحى.