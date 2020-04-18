بعد إعادة تشغيل الحقول..وصول المياه إلى طرابلس اليوم أو غدًا
أخبار ليبيا24
أكد جهاز تنفيذ وإدارةمشروع النهر الصناعي اليوم السبت أن فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفاره باشرت الإثنين الماضي أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار و ضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق.
وأوضح الجهاز عبر مكتبه الإعلامي انه من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها اليوم السبت ليلاً أو يوم الغد الأحد صباحاً.
وأضاف الجهاز أن التأخر في الإعلان عن زمن توقع وصول المياه يرجع إلى صعوبة الحصول على المعلومات الفنية التي تبنى عليها توقعات نتحرى فيها الدقة والمصداقية وذلك لتعذر مراقبة الكوادر الفنية لمسارات أنابيب نقل المياه وتحديد موقع نقطة وصول المياه بسبب الظروف الأمنية السيئة وأيضاً جل مسارات أنابيب نقل مياه المنظومة في مناطق عسكرية مغلقة.