بعد إعادة تشغيل الحقول..وصول المياه إلى طرابلس اليوم أو غدًا

بعد إعادة تشغيل الحقول..وصول المياه إلى طرابلس اليوم أو غدًا

أخبار ليبيا24

أكد جهاز تنفيذ وإدارةمشروع النهر الصناعي اليوم السبت أن فرق التشغيل والصيانة بمنظومة الحساونة سهل الجفاره باشرت الإثنين الماضي أعمال إعادة تشغيل حقول الآبار و ضخ المياه وفتح صمامات التحكم بالتدفق.

وأوضح الجهاز عبر مكتبه الإعلامي انه من المتوقع بدء وصول المياه التدريجي لمدينة طرابلس والمناطق المجاور لها اليوم السبت ليلاً أو يوم الغد الأحد صباحاً.