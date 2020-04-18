الفريق الطبي للتوعية والوقاية ببنغازي يطلق قناة على اليوتيوب خاصة بفيروس كورونا المستجد

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أطلق الفريق الطبي للتوعية والوقاية التابع للجنة الاستشارية الطبية في بنغازي قناة توعوية على موقع يوتيوب بهدف نشر المعلومات العلمية ذات العلاقة بفيروس كورونا المستجد.

وقالت رئيس الفريق، طبيب سعدة بوليفة، ان الفريق الطبي يأمل من خلال إطلاق القناة إلى تحقيق أهدافه في إيصال المعلومة إلى كافة شرائح المجتمع، لتجنب حدوث أي إصابات بفيروس كورونا.

وأشارت بوليفة، إلى أن الفريق الطبي يضم أكثر من 80 عضوا، تم دمجهم في مجموعات تختص كل منها بمهام محددة، ووفق خطة علمية تشمل كافة الجوانب التوعوية، للحفاظ على الأمن الصحي.

وفي السياق، استعرضت رئيس الفريق الطبي للتوعية والوقاية من فيروس كورونا أهم ما تم إنجازه من قبل الأعضاء والخطط المستقبلية للفريق، حيث وجهت بوليفة إلى أهمية إطلاق حملات للتوعية داخل مركز بنغازي الطبي تستهدف المعاونين الصحيين وعناصر التمريض وموظفي شركة النظافة.

كما استعرضت، تنظيم الفريق الى مجموعات، تختص كلا منها بمهام محددة، مؤكدة أن الفريق سيستمر في مهامه التوعوية إلى ما بعد الخروج من أزمة جائحة كورونا.

وأشارت بوليفة إلى أن الفريق شكل عدة فروع في بلديات إجدابيا والكفرة والمرج والبيضاء وقمينس والمقرون وسلوق وجردينا.