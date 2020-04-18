الجيش يدمر آليات للوفاق ويقتل ويأسر عددًا من مسلحيها في محيط ترهونة

الجيش يدمر آليات للوفاق ويقتل ويأسر عددًا من مسلحيها في محيط ترهونة الجيش يحبط هجومًا للوفاق على ترهونة

أخبار ليبيا24

مُنيت قوات الوفاق اليوم السبت بخسائر كبيرة في الأفراد والآليات بعد محاولتها شن هجوم على قوات الجيش الوطني من ثلاث محاور باتجاه ترهونة.

وقال الإعلام الحربي للجيش الوطني، أن قوات الجيش صدت هجومًا لقوات الوفاق على تمركزاتها في منطقة “أربع شوارع علوي”، مشيرة إلى أن قوات الوفاق قامت بتحركات من ثلاثة محاور باتجاه ترهونة، لكنها تلقت ردًا قويًا من قوات الجيش.

وأضافت، أن الجيش تمكن من قتل عدد من عناصر القوات المهاجمة، كما تمكن من أسر عدد كبير وغنم آليات وتدمير أخرى.

وأعلنت قوات الوفاق اليوم عملية عسكرية للسيطرة على ترهونة، لكن قوات الجيش الوطني أحبطتها.