وصول جهاز يكشف الإصابة بـ”كورونا” في 45 دقيقة إلى بنغازي

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كشف الناطق ياسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي عن وصول جهاز PCR جديد تتحدد من خلاله نتيجة الإصابة بكورونا ما إذا كانت (سالبة أم موجبة) فقط في ظرف 45 دقيقة وليس كسابقه الذي يستغرق مالايقل عن 5 ساعات.

وأضاف العرفي خلال منشور على صفحته الشخصية أنه تم إنشاء غرفة طوارئ مركزية تنبثق عنها غرف أخرى فرعية تعمل على مستوى كل مدينة.

وأوصى الناطق باسم اللجنة المواطنين بنوعا من الالتزام قائلا :”لقد ذهب الكثير ولم يبقى إلا القليل ، والخطر دائما قائم مالم تتخذ درجات الوقاية”.

وكان الناطق باسم اللجنة الطبية الاستشارية أحمد الحاسي أكد الخميس أنه لم يتم تسجيل إصابات بفيروس كورونا في مناطق الحكومة الليبية منذ تسجيل الحاله الصفرية والمخالطين لها منذ عدة أيام.