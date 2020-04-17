مصدر: بتر رجل الإرهابي “زياد بلعم” في أحد مشافي تركيا

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أكد مصدر مطلع اليوم الجمعة أنه تم بتر رجل القيادي في الجماعات الإرهابي المدعو زياد بلعم بعد إصابته في معارك طرابلس ضد القوات المسلحة.

وأوضح المصدر أن المدعو فريد محمد محمد بلعم الشهير بـ”زياد بلعم” مواليد 1976 أنه تم بتر رجله جراء نعفن أصاب رجله اليسرى.

وأكد المصدر أن بلعم أصيب في محور عين زارة في طرابلس 18 مارس الماضي إصابة بليغة، وأجريت له عملية البتر في مستشفى “مديكانا أفجلار ” في اسطنبول صباح اليوم الجمعة.

القيادي في صفوف الجماعات المسلحة المدعومة من حكومة الوفاق، زياد بلعم، إلى إصابة خطيرة جراء استهداف مدفعي دقيق لقوات الجيش الوطني لتجمع مسلح في محور عين زارة جنوبي العاصمة طرابلس، وفق ما ذكره مصدر مطلع.

وقال المصدر، الذي فضل عدم نشر اسمه، إن المتطرف زياد بلعم واسمه الحقيقي “فريد محمد أمحمد بلعم” تعرض لإصابة خطيرة على مستوى البطن تسببت في ضرر بالغ في إحدى كُليتيه، إضافة إلى إصابة حادة أدت إلى بتر رجله اليمنى.

وأظهرت صور، لشخص قيل إنه “بلعم” محمولًا على حمّالة إسعاف طبية إثر تعرضه للإصابة.

وتابع المصدر، أن بلعم نُقل، بعد إسعافه إلى مصحة الجسر في طرابلس، إلى تركيا ظهر يوم الأربعاء عبر إسعاف طائر لاستكمال العلاج بمستشفى (مديكانا افجلار) بمدينة إسطنبول.

ويعد بلعم أحد أبرز رموز الإرهاب في ليبيا منذ العام 2011، حيث قاد عدة مجموعات من بينها “كتيبة عمر المختار” ثم ” كتيبة سرايا مالك” التابعة لتنظيم الشريعة ثم كان أحد قياديي “مجلس شورى ثوار بنغازي الإرهابي”.

وقد شارك قبل سنوات في القتال إلى جانب المجموعات الإرهابية في بنغازي ضد الجيش الوطني الليبي، تعرض خلالها إلى إصابة في يده، حيث وثّق تسجيل مصور نشره ناشطون على مواقع التواصل الاجتماعي في يوليو 2015 وجود إصابة في أطراف يده.

كما شارك إلى جانب “إبراهيم الجضران” في عدة هجمات فاشلة ضد الجيش الليبي، على مناطق الهلال النفطي في 2017-2018، من أجل انتزاع موانئ النفط من أيدي الجيش الوطني.

وفي أبريل 2019 أعلن الإرهابي بلعم وصوله إلى العاصمة طرابلس قادمًا من تركيا للقتال ضمن المجموعات المسلحة الموالية لحكومة الوفاق ضد الجيش الوطني، حيث ظهر في أحد مقاطع الفيديو وهو يرتدي زيًا عسكريًا ويستقل سيارة مسلحة تحمل شعار “كتيبة المرسى” التي يقودها المطلوب دوليًا “صلاح بادي”.

وتوعدالقيادي في الجماعات الإرهابية في التسجيل المصور، الذي نشرته حسابات موالية لـ “مجالس الشورى” بالثأر للإرهابي “وسام بن حميد” الذي عقد، قبل مقتله، البيعة لتنظيم داعش الإرهابي، كما توعد بالثأر للقيادي المؤسس الآخر في مجلس شورى ثوار بنغازي “جلال المخزوم” المقرب من الإرهابي “محمد الزهاوي” المسؤول العام السابق لتنظيم أنصار الشريعة المصنف على لوائح عقوبات مجلس الأمن، واللذان قتلا قبل سنوات خلال المواجهات ضد الجيش الوطني في بنغازي.