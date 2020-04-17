افتتاح مركز جديد للعزل بمدينة مصراتة

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أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة افتتاح المركز الثاني للعزل في المدينة وذلك في معهد العالي لعلاج الأورام.

وذكرت اللجنة العليا لإدارة الأزمة أن السعة السريرية للمركز تصل إلى 50 سرير إضافة إلى قسم خاص بالعناية الفائقة .

وتابعت اللجنة أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على 4 حالات داخل المركز وهي حالات بسيطة وليست حالات اشتباه.

وأضافت أن مركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر استقبل 8 حالات داخل المركز وتم التواصل مع فريق الرصد وأخذت مسحات مخبرية لعدد من الحالات وتم إرسالها للمركز الوطني لمكافحة الأمراض وبانتظار نتائج التحليل.

وختمت اللجنة العليا لإدارة الأزمة أن مركز الإيواء والعزل في مدينة مصراتة لم يستقبل الخميس أي حالة إصابة بفيروس كورونا.