وزير الصحة التونسي يستقبل وفد صحي من السفارة الليبية

وزير الصحة التونسي يستقبل وفد صحي من السفارة الليبية الاجتماع تطرق إلى بحث سبل مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة بين البلدين في المجال الصحي

أخبار ليبيا 24 – خاص

التقى وزير الصحة التونسي الدكتور عبد اللطيف المكي صباح اليوم الخميس وفدا من المكتب الصحي بالسفارة الليبية بتونس .

وذكرت وسائل إعلام تونسية أن الوفد الليبي ضم كلاّ من الدكتور هيثم شعبان والدكتور الرماح صالح.

وأشارت إلى أن الاجتماع تطرق إلى بحث سبل مزيد دفع علاقات التعاون والشراكة بين تونس وليبيا في المجال الصحي وتنسيق الجهود بين البلدين للتصدي لفيروس كورونا المستجد.