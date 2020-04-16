لجنة كورونا بمصراتة تعلن عن انضمام طاقم طبي جديد لمستشفى العزل لجنة كورونا بمصرتة نعمل على مشاريع المسح الصحي ونتابع باهتمام بالغ المواطنين العالقين بالبلدية الأخرى

أخبار ليبيا 24 – خبر

أعلنت اللجنة العليا لإدارة الأزمة والاستجابة لمجابهة جائحة كورونا ببلدية مصراتة انضمام طاقم طبي جديد للفرق الطبية والطبية المساعدة العاملة في مستشفى العزل والإيواء بالمدينة .

اللجنة أضافت في إيجازها الصحفي أن مركز شهداء الزروق للكشف المبكر قام بالكشف على خمس حالات داخل المركز ، وتم التواصل مع فريق الرصد لأخذ مسحات مخبريه لبعض الحالات .

وتابعت اللجنة أن العاملين بمركز شهداء المقاصبة للكشف المبكر قاموا بالكشف على 14 حالة وهي حالات بسيطة وليست حالات اشتباه.

وأكدت أن عيادات الباطنية، وعيادات الدعم النفسي بالمراكز التابعه لإدارة الخدمات الصحية مصراته تعمل بشكل يومي من الساعة الثامنة صباحا إلى الثامنة مساء .

وختمت اللجنة إيجازها بأنها تعمل على مشاريع المسح الصحي وتتابع باهتمام بالغ المواطنين العالقين من القاطنين بالبلدية .

يشار إلى أن عدد الاصابات بفيروس كورونا في بلدية مصراته 10 حالات إصابة منها 3 حالات نشطة، و7 حالات متعافيه .