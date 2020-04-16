تسييري طبرق يوضح أسباب مقتل صاحب المحل في المدينة

أخبار ليبيا 24 – خاص

قال رئيس المجلس التسييري لبلدية طبرق فرج بوالخطابية لـ”أخبار ليبيا24″ اليوم الخميس إن مقتل صاحب المحل في المدينة وقع عن شجار وخلاف مع دورية للشرطة وليس كما يروج له.

وأضاف بوالخطابية أن صاحب المحل قتل من قبل رجال الشرطة إثر دورية لتطبيق حظر التجوال وإغلاق المحلات التجاريةن حيث طلب منه إغلاق المحل ولكنه رفض بناءً على كتاب موجود في محله والسماح له بالفتح.

وأشار رئيس المجلس البلدي إلى أنه بعد خلاف حدثت مشاجرة وبدأ الجانبان في تبادل إطلاق النار نتج عنه وفاة صاحب المحل، وليس كما يشاع عبر بعض القنوات عن وجود اشتباكات مسلحة داخل المدينة.

وأوضح بوالخطابية أن المشاجرة بعيدة كل البعد عن أي توجهاتن وأن رجال الأمن يطبقون القرارات الصادرة من وزارة الداخلية لفرض حظر التجوال وإغلاق بعض المحلات التي بها زحام خوفاً واحترازاً من انتشار مرض الكورونا.

وأشاد رئيس المجلس البلدي بعائلة الشاب المتوفي التي ضبطت النفس، لافتا إلى أن رجال الأمن يطبقون القانون الذي تفرضه الدولة حفاظاً على صحة وسلامة المواطنين.