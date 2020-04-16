بوشناف يشكل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة طبرق

أخبار ليبيا24 – أمن

أعلن وزير الداخلية بالحكومة الليبية إبراهيم بوشناف، اليوم الخميس، تشكيل لجنة تحقيق عاجلة لبحث حيثيات حادثة مدينة طبرق.

وتعرض أفراد من مديرية أمن طبرق أثناء تنفيذهم لمهامهم في تطبيق قرار حظر التجول إلى مقاومة عنيفة، أثناء قيامهم بإقفال محل مواد منزلية شديد الإزدحام.

وقام صاحب المحل بالرماية على أفراد الأمن بأسلحة مختلفة، مما دفعهم بالرد على مصدر النيران الذي نتج عنه وفاة أحد الأشخاص الذين استعملوا السلاح في مواجهة الشرطة.

وأكد بوشناف، أن وزارة الداخلية تتحمل كافة مسؤولياتها الناتجة عن هذه الحادثة، بحسب ما نشر مكتب الإعلام الأمني بالوزارة.

وأشار بوشناف، إلى أن كافة أفراد القوات المسلحة من الجيش والشرطة مكلفين بفرض حظر التجول حفاظا على صحة المواطنين وحياتهم ومنعا لانتشار وباء كورونا، موضحا أن منتسبي هيئة الشرطة يعملون وفقا للقانون والأوامر الصادرة لهم.