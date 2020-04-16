النجار يكشف عن وجود نقص بالإمكانيات لإجراء مسح شامل بشأن فيروس كورونا النجار: هناك شح في مواد التشغيل للكشف عن كورونا

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قال مدير المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، الدكتور بدر الدين بشير النجار، إن المركز يوصي بإجراء المسوحات الشاملة على فيروس كورنا لتعطينا الوضع التنبؤي لانتشار الوباء داخل المجتمع، لكن قلة الإمكانيات جعلت المركز عاجزا عن تطبيق ذلك.

وأضاف النجار، أن “قلة المواد وقلة المشغلات المعملية والأدوات اللازمة لإجراء هذا المسح جعلنا غير قادرين على القيام به ما جعلنا معتمدين على عينات الاشتباه فقط التي ترد للمختبر المرجعي”.

وقال النجار، “إن هناك صعوبة حاليًا في الحصول على المشغلات من السوق العالمي بسبب الطلب الكبير عليها على الرغم من سعي وزارة الصحة وعدة جهات أخرى الحصول عليها”، مشيرًا إلى أن هناك وجود شح عالمي كما أن كثير من الدول منعت تصديرها، حسب قوله.

وأعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، يوم الثلاثاء، ارتفاع عدد المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 35، من بينهم حالة وفاة واحدة وتسع حالات تماثلت للشفاء.

أتى ذلك بعد أن جرى تسجيل تسع حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع تسلم تحاليل عدد 25 عينة، وكانت نتيجة التحاليل لتسع عينات منها “موجبة” والعينات الأخرى “سالبة”. وأشار المركز، إلى أن العينات التسع للحالات المصابة بالفيروس منها ثماني عينات تعود لمخالطين لحالات سابقة، وحالة واحدة جديدة.