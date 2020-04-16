المبعوث الأمريكي السابق : العمليات الانتقامية التي تركتبها الوفاق في مدن الساحل تفاقم الأزمة الليبية

أخبار ليبيا 24 – متابعات

أعرب المبعوث الأمريكي السابق إلى ليبيا ومساعد وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأوسط السابق، جوناثان وينر، عن تخوفه من تأثير عمليات الانتقام التي ترتكبها مليشيات حكومة الوفاق غير الشرعية في مدن الساحل الغربي التي سيطرت عليها مؤخرا، على الأزمة الليبية بشكل عام.

وينر طالب ، في تغريدة له على تويتر، حكومة الوفاق باتخاذ جميع الخطوات الممكنة لمنع الفظائع التي ترتكبها أي قوة تابعة أو شخص منتسب، مشددا على ضرورة فرض قوانين حقوق الإنسان.

من جهتها، أعربت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا عن انزعاجها الشديد إزاء التصعيد المستمر لأعمال العنف في ليبيا، لا سيما اشتداد حدة القتال في الأيام القليلة الماضية، مما أسفر عن وقوع ضحايا بين المدنيين، الأمر الذي يهدد باحتمال حدوث موجات نزوح جديدة.

وأكدت البعثة في بيان، عبر حسابها الرسمي، أمس الأربعاء، أنها تتابع ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجيناً دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق، علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة في المدن الساحلية الغربية التي سيطرت عليها القوات التابعة لحكومة الوفاق غير الشرعية مؤخرا.