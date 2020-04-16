الطوارئ الصحية بني وليد تطالب بتطبيق حظر التجول والحجر المنزلي

أخبار ليبيا24

طالبت لجنة الطوارئ الصحية ببني وليد تطبيق أقصى درجات الطوارئ وذلك بتطبيق حظر التجول وضرورة الحجر المنزلي لمدة 10أيام تنفيدا لقرارات المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وشددت اللجنة في بيان لها على كافة الجهات الأمنية بضرورة تسجيل جميع العائدين للمدينة وتحديد أماكن إقامتهم.