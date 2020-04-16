الجيش يعلن إسقاط طائرة تركية مسيرة في ترهونة ومقتل مرتزقة في منطقة غدوة بالجنوب الليبي ضربات جوية للجيش على مجموعات مسلحة بمنطقة غدوة

أخبار ليبيا24

أسقط الجيش اليوم الخميس طائرة تركية مسيرة فوق ترهونة كما شن ضربات جوية أسفرت عن مقتل عدد كبير من المرتزقة في منطقة غدوة بالجنوب الليبي.

وأعلنت شعبة الإعلام الحربي أن منصات الدفاع الجوي استهدفت طائرة تركية مُسيّرة وأسقطتها في ترهونة.

وأضافت الشعبة، أن سلاح الجو استهدف في عملية جوية دقيقة تجمعاً للعصابات الإجرامية في مشروع الدوائر بمنطقة غدوة وقام بتدميره، مؤكدًا أن العملية أسفرت عن مقتل عددٍ كبير من أفراد هذه الجماعات بينهم مجموعة من المرتزقة حاملي الجنسيات السورية والتشادية.