البعثة الأممية: قوات موالية لحكومة الوفاق مكّنت 401 سجين من الفرار من سجن صرمان البعثة أكدت ارتكاب قوات موالية للوفاق انتهاكات إنسانية في صبراتة وصرمان

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قالت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا إن نحو 401 سجين أطلق سراحهم بعدما اقتحمت قوات موالية لحكومة الوفاق سجن صرمان قبل يومين.

وأكدت البعثة، أن هذا الفعل أتى بعدما سيطرت قوات متحالفة مع حكومة الوفاق على مدينتي صرمان وصبراتة يوم الإثنين، مؤكدة أن تلك القوات مثّلت بالجثث وقامت بأعمال انتقامية، إضافة لأعمال نهب وسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة.

وفي بيان قالت البعثة، “ببالغ القلق التقارير التي تفيد بوقوع هجمات على المدنيين واقتحام سجن صرمان وإطلاق سراح 401 سجين دون إجراءات قانونية سليمة أو تحقيق علاوة على تمثيل بالجثث وأعمال انتقامية، بما في ذلك أعمال النهب والسطو وإحراق الممتلكات العامة والخاصة”.

وأضاف “تتابع البعثة التقارير المذكورة أعلاه والتي إذا تم التأكد من صحتها من شأنها أن تشكل انتهاكات جسيمة للقانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الإنساني الدولي”.

وذكرت وزارة العدل في حكومة الوفاق أن 384 سجينا هربوا بعد أعمال شغب في السجن ودعت الفارين إلى تسليم أنفسهم.

ووجهت الوزارة، في بيان الأربعاء، نداء إلى جميع الفارين بضرورة تسليم أنفسهم فورا إلى أقرب مؤسسة إصلاح وتأهيل (مؤسسة جود الدايم، مؤسسة مليتة)، محذرة المتقاعسين من التعرض لعواقب قانونية.

وأفادت الوزارة، أن الإثنين الماضي شهد هروبا جماعيا لجميع النزلاء الذين يبلغ عددهم 384 سجينا بمؤسسة صرمان، وتسع نزيلات بمؤسسة النساء الموقوفين احتياطيا والمحكومين بناء على إجراءات قانونية صحيحة.

ونفت الوزارة وجود أي محتجزين بشكل غير قانوني داخل مؤسسات الإصلاح والتأهيل التابعة لجهاز الشرطة القضائية، داعية كل من تعرض للخطف والاحتجاز غير القانوني إلى التقدم ببلاغ إلى الجهاز القضائية والضبطية.