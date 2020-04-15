17 جثة وصلت إلى عفرين..مقتل المرتزق السوري “عمر الحوي” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

17 جثة وصلت إلى عفرين..مقتل المرتزق السوري “عمر الحوي” خلال المواجهات ضد القوات المسلحة في طرابلس

أخبار ليبيا24

كشف مصدر مطلع أن المرتزق السوري المدعو عمر الحموي والمكنى أبومحمود قتل خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية في محور المشروع في طرابلس خلال أبريل 2020.

وأوضح المصدر أن المرتزق السوري من مواليد 1 يناير 1995 ومن سكان مدينة عفرين في محافظة حلب سوريا، تابع لمليشيا “لواء محمد الفاتح” بإمرة القيادي “التركماني” الموالي لتركيا.

وأضاف المصدر أن الحموي جاء إلى ليبيا في ديسمبر 2019 لمواجهة القوات المسلحة الليبية نظير مرتب شهري 2000 دولار يدفع من قبل حكومة الوفاق من خزينة الدولة الليبية.

وأشار المصدر إلى أن عدد “17” جثة ترجع للمرتزقة السوريين إلى وصلت إلى مدينة عفرين في سوريا قادمة من ليبيا عن طريق تركيا بعد مقتلهم خلال المواجهات ضد القوات المسلحة الليبية.

ولفت ذات المصدر إلى أنه تم نقل جثث المرتزقة السوريين عن طريق مطار مصراتة صباح أمس الثلاثاء حيث تم تسجيل مقتل عدد كبير منهم خلال اليومين الماضيين إضافة إلى أسر عدد آخر من قبل القوات المسلحة.