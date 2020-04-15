مركز مكافحة الأمراض يسجل إصابة 9 حالات جديدة بفيروس كورونا

أخبار ليبيا24 – متابعات

أعلن المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، اليوم الثلاثاء، عن تسجيل إصابة تسع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 25 عينة، وكانت نتيجة التحاليل لتسع عينات منها “موجبة” والعينات الأخرى “سالبة”.

وأشار المركز، إلى أن العينات التسع للحالات المصابة بالفيروس منها ثماني عينات تعود لمخالطين لحالات سابقة، وحالة واحدة جديدة، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 35 حالة في طرابلس ومصراتة وبنغازي، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس، وتسع حالات تماثلت للشفاء.