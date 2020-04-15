محذرًا من التجربة الإيطالية الفرنسية..مدير عام مكافحة الأمراض: ارتفاع إجمالي الإصابات بـ”كورونا” يدعو للقلق

أخبار ليبيا24

قال مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار، اليوم الأربعاء إن ارتفاع إجمالي الإصابات بـ”كورونا” يدعو للقلق.

وأكد النجار أن تسجيل 9 إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد ليلة أمس الثلاثاء يلزم اتخاذ إجراءات وقائية تصعيدية لمكافحة انتشار الفيروس.

وأضاف مدير عام المركز أن تهاون المواطنين في تطبيق الإجراءات الوقائية من الحجر المنزلي والالتزام بحظر التجول كان سببا في ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد.

ودعا النجار إلى اتخاذ إجراءات وقائية احترازية تصعيدية في جانب الحجر المنزلي وحظر التجول لمنع انتشار المرض في البلاد والدخول في مرحلة شبيهة بالتجربة الإيطالية والفرنسية بعدم التحكم في الوضع الوبائي.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل إصابة تسع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 25 عينة، وكانت نتيجة التحاليل لتسع عينات منها “موجبة” والعينات الأخرى “سالبة”.

وأشار المركز، إلى أن العينات التسع للحالات المصابة بالفيروس منها ثماني عينات تعود لمخالطين لحالات سابقة، وحالة واحدة جديدة، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 35 حالة في طرابلس ومصراتة وبنغازي، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس، وتسع حالات تماثلت للشفاء.