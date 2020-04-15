عدم مزاولة نشاطها..وزارة الداخلية توضح الجهات التي يسري عليها قرار الحظر

عدم مزاولة نشاطها..وزارة الداخلية توضح الجهات التي يسري عليها قرار الحظر

أخبار ليبا24

أصدرت وزارة الداخلية في الحكومة الليبية اليوم الأربعاء بلاغًا توضح فيه الجهات التي لازال يسري عليها قرار الحظر وعدم مزاولة نشاطها بشكل نهائي.

وأوضحت وزارة الداخلية في بلاغها أن قاعات الحلاقة، ومزينات النساء، ومحلات الملابس، ومحلات بيع المواد المنزلية ما تزال تسري عليها قرار الحظر التام.

وأشارت الوزارة إلى أن كل الأنشطة سالفة الذكر لايسمح لها بمزاولة أنشطتها طيلة الأربعة وعشرين ساعة لحين صدور ما يلغي ذلك.

وبينت وزارة الداخلية أن هذا الإجراء وكافة الاستثناءات الممنوحة جاءت بآراء علمية للجنة الاستشارية الطبية للجنة العليا لمكافحة وباء كورونا، بهدف سلامة المواطنين وضمان عدم انتشار العدوى في حال ظهرت.

وكانت وزارة الداخلية بالحكومة الليبية قررت، تقليص عدد ساعات حظر التجول من الساعة السابعة مساءً حتى السابعة صباحاً اعتبارا من اليوم الأربعاء الموافق 15 أبريل الجاري وحتى يوم 22 من الشهر ذاته.

وقال المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا الرائد مجدي العرفي، إن وزارة الداخلية قررت تحديد ساعات حظر التجول حظرًا تامًا من الساعة السابعة مساء وحتى السابعة صباحا اعتبارا من اليوم الأربعاء.

وأضاف العرفي في المؤتمر الصحفي اليومي للجنة، أن قرار حظر التجول الجديد استثنى محلات بيع الإطارات والنضائد، ومحلات قطع غيار الآليات الزراعية، ومصانع الأعلاف والمطاحن.

وأكد العرفي، استمرار حظر التنقل بين المدن والقرى باستثناء شاحنات نقل الوقود والسلع التموينية والمواد الغذائية والخضروات خلال ساعات رفع الحظر، فيما منح صلاحية التنقل بين المدن طيلة الأربعة وعشرين ساعة لسيارات الإسعاف وسيارات نقل الأدوية.

وأوضح العرفي، أن القرار سمح لكل الأنشطة ذات العلاقة بالأمن الغذائي والدوائي بالعمل شريطة الحصول على إذن من الإدارة العامة للبحث الجنائي وفروعها بالبلديات بعد تقديم ترخيص ساري المفعول وما يفيد سداد الضرائب، وإقامة سارية المفعول للعمالة الأجنبية.

وشدد المتحدث الرسمي باسم اللجنة العليا لمكافحة وباء كورونا التابعة للقيادة العامة، على استمرار العمل بجميع القرارات السابقة فيما يتعلق بتنظيم حظر التجول فيما لم يرد بشأنه استثناء في هذا القرار.