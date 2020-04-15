اللجنة العلمية في مركز مكافحة الأمراض تناقش تطبيق إجراءات تصعيدية للحد من انتشار كورونا

أخبار ليبيا24

ناقشت اللجنة العلمية المشكلة من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض اليوم الأربعاء آلية تطبيق إجراءات تصعيدية وقائية للحد من انتشار وباء فيروس كورونا في البلاد.

وأوصت اللجنة خلال اجتماعها بمقر المركز في قرجي بالعاصمة طرابلس، ضرورة التزام المواطنين بحظر التجول والابتعاد عن التجمعات العائلية والشبابية أمام المنازل وفي الطرقات الفرعية.

وأشارت اللجنة إلى أن سبب ارتفاع حالات الإصابة بفيروس كورونا يرجع إلى استهانة المواطن بالإجراءات المتخذة من السلطات.

واستعرض مدير عام المركز الوطني لمكافحة الأمراض بدر الدين بشير النجار التطور الحاصل في الوضع الوبائي المحلي والحالات التي تم تسجيلها من قبل المركز الوطني لمكافحة الأمراض.

وكان المركز الوطني لمكافحة الأمراض في ليبيا، أعلن أمس الثلاثاء، عن تسجيل إصابة تسع حالات جديدة بفيروس كورونا المستجد، دون تحديد مكان الكشف عنها.

وأوضح المركز في بيانه، أن المختبر المرجعي لصحة المجتمع بالمركز تسلم تحاليل عدد 25 عينة، وكانت نتيجة التحاليل لتسع عينات منها “موجبة” والعينات الأخرى “سالبة”.

وأشار المركز، إلى أن العينات التسع للحالات المصابة بالفيروس منها ثماني عينات تعود لمخالطين لحالات سابقة، وحالة واحدة جديدة، بحسب ما نشر على صفحته الرسمية في “فيسبوك”.

وبهذا يرتفع عدد إجمالي المصابين بفيروس كورونا في ليبيا إلى 35 حالة في طرابلس ومصراتة وبنغازي، من بينهم حالة وفاة واحدة لامرأة تبلغ من العمر 85 عاما من طرابلس، وتسع حالات تماثلت للشفاء.